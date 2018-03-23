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الطقس في مملكة البحرين: معتدل بوجه عام
2018/03/23 - 20 : 09 AM
المنامة في 23 مارس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين، اليوم الجمعة سيكون بمشيئة الله معتدلا بوجه عام.
الرياح: شمالية غربية من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا ثم تتحول إلى متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد خلال الليل.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية الصغرى 19 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 80 % الصغرى 25%.


ن.ع/م خ

بنا 0531 جمت 23/03/2018


عدد القراءات : 74         اخر تحديث : 2018/03/23 - 20 : 09 AM
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