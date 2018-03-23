الإمارات تدين التفجير الإرهابي في مقديشو.. وتؤكد تضامنها مع الصومال في مواجهة العنف والتطرف أبوظبي في 22 مارس / بنا / أدانت دولة الإمارات التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم خارج فندق مزدحم بالعاصمة الصومالية مقديشو.



وأعربت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان لها بهذا الخصوص عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.



وأكدت وقوف الإمارات وتضامنها مع الصومال في مواجهة العنف والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.



م.ح.



بنا 2014 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/03/22 - 37 : 11 PM