استقالة كبير محامي ترامب في التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات واشنطن 22 مارس/بنا/ قدم كبير محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التحقيق الأمريكي في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 استقالته.



وقال جون دود المحامي في واشنطن في اليوم الخميس "إنني أحب الرئيس وأتمنى له الخير".



كانت صحيفة (نيويورك تايمز) أول من نشر نبأ استقالة دود اليوم نقلا عن مصادر منها شخص قال إن الرئيس كان يتجاهل بشكل متزايد نصيحة دود.



ولم يعلق دود بعد على سبب استقالته.



ووحسب وكالة (رويترز) للأنباء قالت شخصيات مطلعة "إن دود وجاي سكالو، وهو محام يمثل أيضا ترامب في التحقيق الروسي، أجريا مفاوضات في الأسابيع الأخيرة بشأن مقابلة محتملة لترامب مع المحقق الخاص روبرت مولر".



وقال سكالو في بيان إن دود كان "صديقا وعضوا مهما في فريقنا القانوني".



ودعا دود يوم السبت إلى إنهاء التحقيق الذي وصفه بأنه صنيعة المدير العام السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) جيمس كومي.



خ.أ



بنا 1840 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/03/22 - 50 : 09 PM