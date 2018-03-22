مدير عام شرطة الجنوبية يشيد بجهود سمو المحافظ في إنجاح موسم البر المنامة في 22 مارس/بنا/ أكد مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية أن موسم البر هذا العام، كان ناجحا بكل المقاييس، بفضل إشراف سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على كافة الجهود والخدمات المقدمة وتحقيق الأمن والسلامة العامة لكافة المخيمين ومرتادي البر.







وأوضح أن المحافظة وبالتعاون مع مديرية الشرطة وكافة الجهات المعنية عملت على أداء مهامها بأعلى درجات الكفاءة والدقة والسرعة، وهو ما انعكس على أمن وسلامة الجميع، منوها إلى أن التنسيق بين المحافظة والمديرية، ساهم في الكشف عن ملابسات سرقة محتويات بعض المخيمات والتي غادرها أصحابها وتركوها مما جعلها عرضة للسرقة.





خ.أ



بنا 1830 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/03/22 - 34 : 09 PM