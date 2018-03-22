الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد دعمه للتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا نيويورك الأمم المتحدة في 22 مارس/بنا/ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من الأنباء بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مؤكدًا أن استخدام تلك الأسلحة تحت أي ظروف يعد أمرًا مقيتًا وغير مبرر.



وذكر بيان صادر عن متحدث باسم الأمين العام أن غوتيريش أكد دعمه لعمل المنظمة المتعلق بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشددًا على ثقته في نزاهة وخبرة المنظمة وبعثتها المعنية بتقصي الحقائق.



وجدد الأمين العام دعوته لمجلس الأمن الدولي لإظهار الوحدة والعزم بهذا الشأن .



خ.أ



بنا 1759 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/03/22 - 02 : 09 PM