الرئيس اليمني يتوعد بمحاسبة مليشيا الحوثي الانقلابية على إهدارها لدماء اليمنيين عدن في 22 مارس / بنا / توعد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بمحاسبة مليشيا الحوثي الانقلابية على إهدارها لدماء اليمنيين، لتنفيذ مخططاتها التخريبية التي تخدم إيران، وقال ان هذه المليشيا في طريقها للاندثار.



وقال هادي خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء منصور الحنق، إن "الميليشيا دمرت اليمن بعد انقلابها بقوة السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية ويجب أن تحاسب على دماء اليمنيين التي أهدرتها لتنفيذ مخططاتها التخريبية التي تخدم إيران وتهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة".



وناقش اللقاء، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، آخر مستجدات المواجهات العسكرية في جبهة نهم شرق صنعاء، والانتصارات التي حققتها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تلك الجبهات.



وأكد الرئيس هادي أن "هذه المليشيا في طريقها للاندثار وأن إقامة اليمن الاتحادي واستعادة الدولة هو خيار لا رجعة عنه مهما كانت الصعوبات والتضحيات"، مثمنًا "الدعم الأخوي والإسناد السخي الذي تقدمه دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن".



ع ع



بنا 1721 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/03/22 - 34 : 08 PM