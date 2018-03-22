الرئيس الفلسطيني يعقد مباحثات مع نظيره البلغاري ويجدد الدعوة الى عقد مؤتمر دولي للسلام رام الله في 22 مارس/ بنا / جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الدعوة التي أطلقها في مجلس الأمن مؤخرا، حول ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام الجاري، وقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لمساعدة الجانبين للتوصل إلى اتفاق سلام على أساس الشرعية الدولية.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن عباس تأكيده في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره البلغاري رومن راديف، برام الله اليوم، أن الجانب الفلسطيني لم يرفض المفاوضات يوما، ومستعد للذهاب لها دائما.



وشدد على عدم القبول بأية حلول تكون خارج إطار الشرعية الدولية، وقال: "ما نريده هو حل الدولتين، دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في أمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل".



وثمن عباس مواقف الاتحاد الأوروبي، وقراراته الواضحة حول عملية السلام، وأعرب عن تقديره للدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.



من ناحيته، أوضح الرئيس البلغاري أنه بحث مع الرئيس الفلسطيني الوضع السياسي الراهن، وقال إن "الوضع معقد وقد ينفجر بأي لحظة".



وجدد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، والقائم على اعتبارها شريكا لفلسطين في تشكيل مواقف في الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، وأن أي حل عادل ومستمر ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يمكن ان يتم على اساس حل الدولتين، تعيشان في أمن وسلام.



وأكد أن الإرهاب الذي يحيط بالعالم هو عدو مشترك لفلسطين وبلغاريا.









م.ح.



بنا 1715 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/03/22 - 33 : 08 PM