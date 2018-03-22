ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الدفاع الامريكي فرص تطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين واشنطن في 22 مارس / بنا / اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في واشنطن، مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.



وتم خلال الاجتماع، وفق وكالة الانباء السعودية "واس"، استعراض العلاقات السعودية الأمريكية وأوجه التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وفرص تطويره، خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري وما يتعلق بتعزيز القدرات الدفاعية وتعميق الشراكة الثنائية وفق رؤية المملكة 2030م.



وقالت الوكالة، إن الجانبين بحثا مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وجهود البلدين المبذولة بشأنها بما فيها محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وآليات التنسيق المشترك تجاهها بما يعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة.



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بنا 1711 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/03/22 - 32 : 08 PM