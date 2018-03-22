قمة أوروبية لبحث ما بعد البركسيت..والتطورات الأخيرة في العلاقات مع تركيا وروسيا بروكسل في 22 مارس/بنا/ بدأ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين اليوم لقاًء على مستوى القمة في بروكسل يستمر لمدة يومين، وحسب التحليلات فإن من أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها هي ملفات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والهجوم الذي وقع في بريطانيا بغاز الأعصاب.



وذكرت تقارير أوربية أن هذه القمة تركز على عدد من الشؤون التي تهم أداء الاتحاد الأوروبي على الصعيد الدبلوماسي، وعلى محاولة حسم تفاصيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما ستركز أعمال القمة على تحديد إجراءات المرحلة الانتقالية، حيث إن ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في المحادثات بشأن خروج بريطانيا قال في وقت سابق إنه يتوقع أن أصعب القضايا سيجري مناقشتها في المرحلة الأخيرة من المفاوضات، فبعد أن نجح مفاوضونا في التوصل إلى حل بشأن أجزاء من اتفاق الانسحاب. وسيطرح الأمر على قادة الدول الـ27 حتى يعبروا عن موقفهم من هذا الأمر بشكل واضح.



ومن المقرر أن يناقش المجلس الأوروبي على الصعيد الخارجي العلاقات مع دول البلقان والتطورات الأخيرة في العلاقات مع تركيا وروسيا.







خ.أ



بنا 1709 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/03/22 - 31 : 08 PM