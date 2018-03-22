جواز السفر البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي سيُصنّع في فرنسا لندن في 22 مارس/ بنا / رغم قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن جواز السفر البريطاني الأزرق الذي سيعاد العمل به بعد انتهاء الفترة الانتقالية، سيُطبع في بلد أوربي أخر غير بريطانيا.







ووفقا لـ"بي بي سي" فإن الجواز البريطاني الأزرق الشهير كان قد تحول إلى رمز سيادي أشهره المدافعون عن خروج من الاتحاد الأوروبي، وطالبوا بإعادة تفعيله بدل الجواز الحالي ذي اللون الخَمري.



لكن الشركة البريطانية التي تصنع الجواز الأزرق خسرت مناقصة فتحتها الحكومة البريطانية لإعادة طباعة الجواز القديم، ورسا العطاء على شركة فرنسية.



ونقلت "بي بي سي" عن المدير التنفيذي للشركة البريطانية قوله إنه لا يفهم لم تقرر بريطانيا شراء جوازات فرنسية.



لكن وزارة الداخلية البريطانية ذكرت إنها تعتمد سياسة المنافسة النزيهة لضمان أفضل النتائج، وإنه ليس هناك إلزام قانوني لطباعة الجوازات في بريطانيا.







م.ح.



بنا 1628 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/03/22 - 55 : 07 PM