الولايات المتحدة تعفي دول اوروبا وست دول أخرى من رسوم الفولاذ والألمنيوم في الوقت الراهن واشنطن في 22 مارس/بنا/أعلن مسؤول اميركي بارز اليوم الخميس انه سيتم اعفاء دول أوروبا، وست دول أخرى من رسوم الفولاذ والأمنيوم التي فرضها الرئيس الاميركي دونالد ترامب.





وقال ممثل التجارة الاميركي روبرت لايتيزر امام لجنة في مجلس الشيوخ ان ترامب امر بتعليق فرض الرسوم فيما تجري محادثات لإيجاد حل دائم، مضيفا "لدينا أوروبا" ثم أضاف انه سيتم اعفاء الارجنتين واستراليا والبرازيل وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية من تلك الرسوم البالغة 25% على الفولاذ و10% على الالمنيوم.



خ.أ



بنا 1508 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/03/22 - 22 : 06 PM