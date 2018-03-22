الجزائر رحلت 27 ألف إفريقي إلى بلدانهم منذ 2015 الجزائر في 22 مارس/بنا/ رحلت الحكومة الجزائرية 27 ألف من الرعايا الأفارقة بلدانهم الأصلية كانوا يقيمون بطريقة غير شرعية في البلاد، وذلك حسب ما ذكره وزير الداخلية نور الدين بدوي اليوم الخميس.



وأكد بدوي الذي كان يرد على أسئلة شفوية بمجلس النواب "أن عملية الترحيل لا تزال متواصلة وهذا في ظل احترام حقوق الإنسان، رغم كل ما يقال ويكتب، بهدف الإساءة إلى صورة الجزائر التي لن تتخلى عن دورها الإنساني في التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية".



وأشار الوزير الجزائري إلى أنه يتفهم الأسباب التي تدفع بالمهاجرين إلى الهروب من الظروف الصعبة ببلدانهم، محذرا من استغلال الأفارقة من قبل شبكات مختصة في الإجرام، مشددا على أن بلاده من حقها الحفاظ على أمنها.



كانت منظمة العفو الدولية انتقدت بشدة في تقريرها لعام 2017، وضع حقوق الإنسان في الجزائر، متهمة سلطات هذا البلد بالوقوف وراء الاعتقالات التعسفية والطرد الجماعي لآلاف المهاجرين من الأصول الأفريقية، واصفة الجزائر بأنها "دولة معادية للمهاجرين واللاجئين".



خ.أ



بنا 1506 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/03/22 - 08 : 06 PM