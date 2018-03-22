أمين منظمة التعاون الإسلامي يلتقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن الرياض في 22 مارس / بنا / التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، بالرياض اليوم، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.



وتبادل الطرفان وجهات النظر إزاء الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، مؤكداً دعم المنظمة لجهوده، من أجل الوصول إلى حل سياسي دائم للأزمة اليمنية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، والحوار الوطني, وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



وشدد العثيمين التزام المنظمة الكامل لدعم وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، واستباب الأمن والاستقرار فيه.



من جانبه, أعرب غريفيث عن سعادته لاستقبال الأمين العام كونه يلتقي ولأول مرة شخصية رسمية ترأس منظمة دولية منذ تسلمه منصب مبعوث خاص للأمم المتحدة.



وفي نهاية اللقاء أكد الطرفان أهمية التنسيق والتشاور والمشاركة العملية بين الأمانة العامة للمنظمة، ومكتب المبعوث الأممي من أجل إنجاح مهمة المبعوث الخاص بإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.





م.ح.



بنا 1504 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/03/22 - 07 : 06 PM