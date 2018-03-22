اضراب القطاع العام بألمانيا يتسبب في اضطراب المرور وتوقف رعاية الأطفال ماينتس (ألمانيا) في 22 مارس/بنا/ ذكرت السلطات الألمانية أن حركة النقل المحلي في مدن هام وماينتس أصيبت بالشلل اليوم الخميس.



وذكرت وكالة الانباء الالمانية أن إضرابات عمال القطاع العام واصلت في تعطيل العمال في أجزاء من ألمانيا اليوم الخميس عبر إغلاق خطوط نقل جماعي ما تسبب في عدم تقديم رعاية لأطفالهم.



وفي ميونخ شهد الجهاز الإداري للمدينة والخدمات العامة إضرابا عن العمل مع إغلاق نصف مراكز الرعاية اليومية العامة على الأقل، وفقا لهينريش بيرنر الذي يرأس فرع نقابة عمال فيردي في منطقة ميونخ، كما لم يتم تفريغ صناديق القمامة طوال اليوم.



وجاء الإضراب لمطالبة نقابة فيردي بزيادة نسبتها 6 بالمئة لأجور نحو 3ر2 مليون موظف اتحادي ومحلي في أنحاء ألمانيا، مع حد أدنى للأجور يبلغ 200 يورو (247 دولارا).



كما تطالب النقابة بزيادة أجر المتدربين والعمال المؤقتين بمقدار 100 يورو للشهر الواحد.



ويرفض أرباب العمل الدعوات بزيادة الأجور، ومن المقرر إجراء جولة نهائية من مفاوضات عقد العمل الجماعي يومي 15 و16 من ابريل المقبل.



وبعد إضرابات في قطاع النقل العام في مدن كولون ودوسلدورف وإيسين دورتموند وبوخوم ودويسبورج من بين مدن أخرى خلال الأيام الماضية،



من ناحية أخرى، أعدت ماينتس خطة طوارئ بالتعاون مع عمال لم يشاركوا في الإضراب بالقيادة "في فترات غير منتظمة"، حسبما أفاد متحدث باسم هيئة النقل العام في ماينتس.



خ.أ



بنا 1500 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/03/22 - 07 : 06 PM