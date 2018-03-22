وكيل وزارة الصحة يُدشن مشروع المسار الالكتروني المتكامل لفحص الأمراض المعدية بمختبرات الصحة العامة المنامة في 22 مارس / بنا / أنابت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، سعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع اليوم، لافتتاح مشروع المسار الالكتروني المتكامل بمختبر الأمصال وعلم المناعة (Serology/Immunology) بوحدة التحاليل المكروبيولوجية للأمراض المعدية في مختبرات الصحة العامة، وذلك بحضور الوكيل المساعد للموارد والخدمات السيدة فاطمة عبدالواحد الأحمد، والوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري، وعدد من المسؤولين والمعنيين بوزارة الصحة، وعدد من المهندسين وطاقم الإشراف على المشروع.



وخلال الافتتاح، اطلع سعادته على المراحل التنفيذية لنظام التشغيل الآلي المتكامل لفحوصات الأمراض المعدية والنتائج والقيم المضافة للمشروع، إذ يوفر هذا المشروع الجهد والوقت، فالتحاليل التي كانت تستغرق نتائجها ثلاثة أيام تستغرق حالياً ساعتين فقط.



وقدم المسؤولون خلال الحفل شرح متكامل عن تفاصيل المشروع حيث تمت إعادة هندسة الإجراءات بالمختبر عن طريق ربط الأجهزة الموجودة حالياً في إحدى وحدات المختبر (Serology Unit) بمسار إلكتروني متحرك (Sample Track. System) ينقل عينات الدم والأمصال بانسيابية تامة بين الأجهزة الطبية بالوحدة، مما أدى الى تقليل محطات العمل التقليدية للفنيين بالمختبر بنسبة تفوق الـ 60%، وتوفير الوقت والجهد اللازم لإنجاز التحاليل المخبرية للأمراض المعدية.



من جانبه، أكد سعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع أن تحسين وتطوير خدمات المختبر يُمثل ضرورة من ضروريات التنمية وأمراً حاسماً في نجاح تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واللوائح الصحية الدولية وأهداف الإطار الاستراتيجي لتعزيز خدمات المختبرات الصحية 2016-2020م التي تضمن رفع مستوى تنظيم وإدارة المختبرات الوطنية للمضي قدماً نحو تحقيق الجودة.



من جانبها، أوضحت الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري أن إعادة هندسة الإجراءات بوحدة الأمصال بمختبر الصحة العامة، أضافت منهجيات جديدة لتمكين وتسريع وزيادة كفاءة وفعالية الفحص في مختبرات الصحة العامة ليصبح نموذجاً رائعاً لتوفير المساحة الأفضل للعمل المخبري وتقليل الحاجة إلى موظفين جدد وتقنين التكلفة العامة، وضمان الاستخدام الأمثل للمعدات بأعلى درجات الجودة والدقة بالإضافة إلى إعادة توجيه الطاقات الفنية العاملة للبدء بتطبيق برامج تخصصية مستحدثة لمواكبة التطور العلمي ومسببات الأمراض المستجدة.



كما أكدت رئيس مختبرات الصحة العامة الأستاذة أمجاد غانم زايد أن هذا المشروع سيكون له الأثر المباشر على عملية تحسين إدارة علاج المرضى، حيث أن المسار الالكتروني تم توصيله مباشرة بالنظام الوطني للمعلومات الصحية I-SEHA لاعتماد النتائج المخبرية مباشرة، مما سينعكس ايجابياً على سرعة حصول المرضى، والمقبلين على الزواج، وبنك الدم، وفحص العمالة الوافدة وخدم المنازل على نتائجهم وسهولة توفر نتائج الأمراض المعدية للطواقم الطبية بالمستشفيات و المراكز الصحية (خلال ساعتين فقط) لتسريع تشخيص الأمراض المعدية والحد من انتشار الأوبئة والسيطرة عليها (Rapid Patient Management) هذا فضلاً عن التقليل من نسبة الأخطاء البشرية المحتملة أثناء العمل أو إدخال النتائج.



من جانبهما، قدم كل من ممثل شركة صيدلية وائل السيد محمد رسمي، وممثل شركة أبوت (Abbott) السيد سامر العتيبي عرضاً بمراحل مشروع المسار الالكتروني المتكامل بمختبر الأمصال وعلم المناعة (Serology/Immunology) بوحدة التحاليل المكروبيولوجية للأمراض المعدية في مختبرات الصحة العامة منذ بدايته حتى استكماله.



وفي الختام، أكد سعادة وكيل وزارة الصحة أن هذا المشروع يُعد نقلة نوعية للطرق المخبرية التقليدية؛ والتي ستنعكس ايجابياً على تطوير مختبرات الصحة العامة ورفع جودة خدماتها المعملية.



وتقدم سعادته بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من شركة ابوت (Abbott) وشركة صيدلية وائل الذين قدموا مثالاً رائعاً للشراكة بين القطاعات الخاصة ووزارات الدولة، ومن منطلق تحملها للمسؤولية تجاه الخدمات الصحية المقدمة وتقديرها للتزايد المطرد في حجم العمل اخذت على عاتقها تحمل تكاليف المشروع وتقديم الدعم الفني، التقني و للوجستي خلال السنتين الماضيتين من أجل انجاح هذا المشروع وتقديم خدمات متطورة تساهم في تعزيز الدور الرقابي والخدماتي للمختبر.



وخص بالشكر الدكتور عبد الرحمن المحميد على دعمه المتواصل وتعاونه المستمر مع وزارة الصحة الذي كان له الأثر الأكبر على عملية تنفيذ المشروع.



كما أشاد بجهود إدارة الصحة العامة وقسم المختبر والعاملين فيه وإدارات وزارة الصحة ذات العلاقة على جهودهم البناءة لاستكمال المشروع بصورته النهائية التي تخدم الاهداف الاستراتيجية للمختبر.



أ.أ/م.ح.



بنا 1429 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/03/22 - 33 : 05 PM