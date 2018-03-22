معالي وزير الداخلية يشهد تخريج الدفعة الثانية عشرة من التلاميذ العسكريين الجامعيين ويؤكد على إعداد الكوادر وفق أحدث المعايير الدولية المنامة في 22 مارس / بنا / شهد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة، صباح اليوم، حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة من التلاميذ العسكريين الجامعيين والذين اجتازوا بنجاح جميع متطلبات التخرج لنيل درجة الدبلوم في العلوم الجنائية والشرطية.





وبهذه المناسبة، أكد معالي الوزير أن وزارة الداخلية، ماضية قدما في إعداد كوادرها وفق أحدث المعايير الدولية المعمول بها في المناهج العلمية والتدريبية، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري، كمحور رئيسي في مسيرة التحديث والتطوير لمواجهة كافة التحديات الأمنية والتعامل مع مختلف المستجدات بجاهزية عالية وانضباطية ودقة في الأداء.



كما أشاد معالي الوزير بالدور الريادي للأكاديمية الملكية للشرطة في مجالات التدريب وإعداد المناهج الدراسية ومواكبة البرامج التعليمية والتدريبية للمتغيرات الأمنية والتحديات المتزايدة ، بما يلبي الحاجات الأمنية ويعزز من تنمية القدرات والمهارات في كافة مجالات العمل الأمني.



وقد ألقى آمر الكلية الملكية للشرطة، كلمة، رحب في مستهلها، بمعالي وزير الداخلية ورعايته حفل التخريج، منوها إلى حرص الكلية الملكية للشرطة، وطبقا لتوجيهات معالي الوزير، على رفع الكفاءة والانضباط وتحقيق الأهداف من خلال السياسة التدريبية والتعليمية لمنسوبي وزارة الداخلية من التلاميذ العسكريين بمتابعة واهتمام من سعادة رئيس الامن العام لجميع البرامج وتطويرها والحرص على جودة المخرجات لمنافسة أرقى وأفضل الكليات العالمية.



بعد ذلك، قام خريجو الدفعة الثانية عشرة من التلاميذ العسكريين الجامعيين، بأداء القسم، ثم تفضل معالي الوزير بتكريم الأوائل وتسليم الشهادات للخريجين والذين أتموا جميع متطلبات التخرج الأكاديمية والتدريبية ، وهنأ معاليه الخريجين بهذه المناسبة وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.



حضر الحفل، كبار الضباط وعدد من المسئولين وأهالي الخريجين.



أ.أ/م.ح.



بنا 1417 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/03/22 - 19 : 05 PM