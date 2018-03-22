احباط عملية انتحارية استهدفت سيارة عسكرية في مدينة "كويتا" الباكستانية إسلام آباد في 22 مارس / بنا / أحبطت قوات الأمن الباكستانية اليوم الخميس، عملية انتحارية كانت تستهدف سيارة للقوات شبه العسكرية في مدينة "كويتا" عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.



وأوضح مسؤول أمني باكستاني أن "انتحاريًا حاول تفجير نفسه بالقرب من سيارة للقوات شبه العسكرية على أحد الطرق في "كويتا"، ولكن رجال الأمن حالوا بمشيئة الله دون وصوله إلى السيارة".



وأضاف أن الانتحاري أطلق النار على رجال الأمن الذين في المقابل تمكنوا من القضاء عليه.



من جانبه، أوضح مسؤول في فرقة إزالة المتفجرات التابعة للشرطة أن السترة الناسفة التي كان يحملها الانتحاري كانت ملغمة بنحو 10 كيلوجرامات من المتفجرات.



ع ع



بنا 1412 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/03/22 - 18 : 05 PM