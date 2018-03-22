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مقتل عدد من العراقيين اليوم الخميس في أعمال عنف متفرقة
2018/03/22 - 32 : 04 PM
بغداد في 22 مارس/ بنا/ قتل أربعة افراد من حرس الحدود بكمين نصبه تنظيم (داعش) على الطريق الدولي السريع قرب منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن غرب المحافظة، حسب ما أعلن مصدر في الشرطة العراقية اليوم الخميس.

وأعلن مصدر في الشرطة العثور على جثة رجل مجهول الهوية قضى طعنا بالسكين في حي البساتين شمال بغداد، ولقي شخص مصرعه، فيما اصيب اثنان آخران من عائلة واحدة بهجوم استهدف منزلهم الكائن في حي التراث جنوب غرب بغداد، كما قتل صاحب مقهى شعبي وإصيب شخص بحادثين منفصلين جنوب وشرق العاصمة العراقية.

وأعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى عن إصابة طفل بسقوط قذيفة هاون على منزل سكني في ناحية العظيم شمال مدينة بعقوبة، وأصيب شخص بجروح بهجوم مسلح استهدفه في أطراف ناحية جلولاء.

وأفاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، بأن اربعة عناصر من الجيش اصيبوا بهجوم مسلح في منطقة يثرب جنوب المحافظة، إلى ذلك أعلنت مديرية شرطة السليمانية، عن انتحار شخص يبلغ من العمر 61 عاما "حرقاً" داخل منزله في منطقة سيوان وسط المدينة.


خ.أ

بنا 1328 جمت 22/03/2018


عدد القراءات : 17         اخر تحديث : 2018/03/22 - 32 : 04 PM
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