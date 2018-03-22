معالي وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين الشقيقة المنامة في 22 مارس / بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، اليوم، اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين الشقيقة، والذي يقوم بزيارة إلى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية باللواء جبريل الرجوب، مشيدًا معاليه بالجهود الدؤوبة لفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل نيل أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق لكافة حقوقه، وإحلال سلام عادل وشامل في المنطقة، مجددًا معاليه موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، متمنيًا لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة كل التوفيق والسداد.



من جانبه، أعرب اللواء جبريل الرجوب عن خالص تقدير دولة فلسطين لمواقف مملكة البحرين الداعمة والمساندة للقضية والحقوق الفلسطينية في كافة المحافل وعلى مختلف الأصعدة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرفعة.



ع ع



بنا 1327 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/03/22 - 31 : 04 PM