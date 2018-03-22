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وفد من سلاح الجو الملكي البحريني يجتمع مع مدير وكالة الفضاء الروسية‎
2018/03/22 - 53 : 03 PM
أستانة في 22 مارس / بنا / إجتمع وفد من سلاح الجو الملكي البحريني بقوة دفاع البحرين مع مدير وكالة الفضاء الروسية، وذلك يوم الثلاثاء 20 مارس 2018م، حيث أجرى مباحثات مع وكالة الفضاء الروسية بشأن ارسال طيارين من سلاح الجو الملكي البحريني للإنضمام إلى برنامج رواد الفضاء.

كما شهد الوفد يوم أمس الأربعاء 21 مارس 2018م عملية اطلاق الصاروخ (سويوز-08) Soyuz-FG والذي انطلق من قاعدة بايكونور بكازاخستان إلى الفضاء.

أ.أ/ع ع

بنا 1240 جمت 22/03/2018


عدد القراءات : 68         اخر تحديث : 2018/03/22 - 00 : 04 PM
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