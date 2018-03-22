المحافظة الجنوبية تحتفل بيوم الأسرة العالمي المنامة في 22 مارس / بنا / نظمت المحافظة الجنوبية بالتعاون مع مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل احتفالا بيوم الأسرة وذلك بمبنى المركز، تضمن عدداً من الفعاليات المتنوعة وأنشطة ترفيهية بالإضافة إلى مسابقات وأسئلة توعوية وتثقيفية واختتم الحفل بتقديم الهدايا للمشاركين وأهالي الطلبة.





وفي هذا الصدد أوضحت السيدة فاطمة حسن الغتم مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشئون المجتمع بأن هذه الفعاليات تأتي تأكيداً على حرص سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على تنظيم الفعاليات التي تساهم في غرس القيم الصالحة وتعزز السلوكيات الإيجابية والخيرية لدى الطلبة وإيماناً من سموه بدور الأسرة وأهمية استقرارها وترابطها باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.



وقالت أن العيش ضمن أسرة متحابة ومتماسكة بقيم ديننا الإسلامي الحنيف وبما أوصى به سيد المرسلين تعد اللبنة الأولى لبناء مجتمع مترابط يتمتع بالقيم العليا يحرص على بناء وطنه وتطوره، ونحن اليوم نعيش في مملكة البحرين العزيزة ضمن الأسرة الواحدة في ظل القيادة الحكيمة لمملكة البحرين.



وأوضحت الغتم بأن المحافظة الجنوبية أطلقت مجموعة من البرامج الاجتماعية بمناسبة يوم الأسرة تهدف إلى مد جسور التواصل بين الابناء والأمهات، معربة عن خالص شكرها وتقديرها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والقائمين على إدارة التأهيل الاجتماعي ومنتسبي مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل على التسهيلات التي قدموها في سبيل إنجاح هذه الفعالية.



أ.أ/ع ع



بنا 1238 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/03/22 - 53 : 03 PM