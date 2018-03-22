العوضي لـ"بنا": المؤتمر الأول للأمراض الباطنية يهدف إلى تطوير القدرات الطبية الموجودة في المملكة المنامة 22 مارس / بنا / انطلقت اليوم الخميس اعمال المؤتمر الأول للأمراض الباطنية الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي والتي تستمر حتى 24 من مارس الجاري، حيث يستعرض المتحدثون في المؤتمر أهم القضايا والمواضيع المتعلقة بالأمراض الباطنية بتفرعاتها وتخصصاتها الدقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



ويأتي تنظيم هذ المؤتمر من طرف الجامعة بهدف دعم قدرات الأطباء وإطلاع المهتمين على أحدث المستجدات العلاجية ذات الصلة بهذا التخصص الحيوي الهام، بمشاركة أطباء من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة الأمارات العربية المتحدة والسودان وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية.



وقد أنابت سعادة وزيرة الصحة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح ، سعادة الوكيل المساعد للمستشفيات الدكتور محمد أمين العوضي في افتتاح المؤتمر والذي ألقى فيه كلمة رحب فيها بكل الحضور والمتحدثين للمشاركة في المؤتمر الاول للأمراض الباطنة الذي تنظمه جامعة الخليج العربي للمرة الاولى في مملكة البحرين.



وقال الدكتور العوضي "ان المؤتمر يهدف لدعم قدرات الأطباء والباحثين للاطلاع على أحدث المستجدات العلاجية ذات الصلة بهذا التخصص الحيوي الهام في كل تفرعات الأمراض الباطنة ويتوقع ان يخرج المؤتمر بتوصيات هامة من شأنها ان تجد حلولا علاجية مبتكرة لمجمل الأمراض السائدة في دول مجلس التعاون والدول العربية".



وأعرب الوكيل المساعد للمستشفيات في تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا"، عن فخره بأن يعقد مثل هذا المحفل الطبي الهام في مملكة البحرين بتنظيم من جامعة الخليج العربي والتي تعتبر مشعلا للعلوم والطب، منوها بأن هذا المؤتمر يهدف الى تطوير القدرات الطبية الموجودة في المملكة وهو جزء من الجهود المبذولة لتطوير تلك العلوم مما يؤدي الى تحسين الخدمات الطبية المتوفرة.



وفي السياق ذاته أكد سعادة الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي لـ"بنا" أن الجامعة تسعد كثيرا بتنظيم المؤتمر الطبي الاول للأمراض الباطنية في البحرين، لأسباب كثيرة منها ان الجامعة هي مؤسسة مجتمعية لها دور تجديدي، منوها بأن مؤتمر اليوم سيعرض ما يستجد في مجال الأمراض الباطنية، مؤكدا أن الجامعة تسهم في نقل العلوم المستجدة الى الأطباء العاملين في مملكة البحرين ودول الخليج العربي.



وأضاف الدكتور العوهلي ان أهمية انعقاد هذا المؤتمر يأتي كونه يجمع نخبة من الأطباء والعلماء من جميع دول الخليج العربي مما يحقق جزءا من أهداف الجامعة كونها جامعة خليجية تقوم برعاية الشؤون الخليجية من بينها القضايا الصحية، وان جامعة الخليج العربي هي جامعة متخصصة فيها نخبة من العلماء في تطوير علم الأمراض الباطنية يساهمون في تطوير العلوم وتطوير الطب الباطني من خلال مساهمتهم في هذا المؤتمر.



وفي كلمته أوضح رئيس المؤتمر من كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي الدكتور أمجد الباز العجرودي، ان المؤتمر يضم لجانا متخصصة لاختيار الموضوعات التي سوف تناقش على مدار الأيام الثلاثة للمؤتمر روعي فيها ان تكون في دائرة اهتمام معظم الحضور سواء من أطباء متخصصين أو أطباء عامين أو طلبة أو من هيئة التمريض وأن تكون ذات اهتمام بالمجتمع الطبي بصفة عامة والخليجي بصفة خاصة مما يساعد في الارتقاء بالمستوى الطبي والاطلاع على ما هو جديد في شتى مجالات التشخيص والعلاج لا مراض الباطنة بكافة فروعها المختلفة وقد شارك فيها خبراء الطب المسند بالبراهين في الداخل وكذلك شارك فيها من الخارج.



وقال "تكمن أهمية هذا المؤتمر في توقيته ومحتواه، والمؤتمر يطلعنا على آخر المستجدات الطبية في مجال الأمراض الباطنية حتى نقدم لمرضانا أفضل خدمة طبية ممكنة".



وأضاف العجرودي أنه "يفتخر بأن يشارك في هذا المؤتمر علماء وأطباء من معظم التخصصات المختلفة للإمراض الباطنية مثل امراض القلب وامراض الكلى وارتفاع ضغط الدم وامراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض التنفسية والأمراض المعدية وامراض الغدد الصماء والسكرى والدهون وامراض الدم والأورام والأمراض الروماتيزمية وامراض العناية المركزة، والذين حضروا جميعا الى البحرين لينضموا الى كوكبة الأطباء من البحرين".



كتبت: ايمان نور



ع إ ح/ع ع



بنا 1228 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/03/22 - 56 : 03 PM