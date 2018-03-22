بأمر من جلالة الملك.. قرينة عاهل البلاد تكرم سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان بوسام الشيخ عيسى من الدرجة الأولى المنامة في 22 مارس / بنا / أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بمنح سمو الشيخة ثاجبة بنت صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الأولى في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة صباح اليوم الخميس بقصر الروضة.

وقد ألقت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:

الخالة العزيزة صاحبة السمو الشيخة ثاجبة بنت صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حفظكم الله،،

صاحبات السمو والسعادة،،

الحضور الكريم،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يطيب لنا بداية أن نرحب بالجميع في هذا الحفل الخاص الذي يقام بمناسبة تكريم سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة، إحدى رائدات العمل الاجتماعي والخيري في مملكة البحرين، التي حفلت مسيرة عملها بعطاء لا محدود ومساهمات سخية ونوعية تنوعت بين مواصلة نهج الأجداد والآباء في رعاية واحتضان عمل الخير، والوقوف على احتياجات من أتعبته ظروف الحياة، وبين جهود حثيثة تمثلت في رفد مجالات العمل الاجتماعي والدبلوماسي والاقتصادي تنعكس إيجابيا على أداء العديد من مؤسسات المجتمع المدني التي تتوجه لها سموها بالدعم والعون.



وإنه من دواعي سروري واعتزازي أن أقوم نيابة عن سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمنح سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة، وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الأولى، حيث يأتي هذا التكريم الملكي السامي حاملا أرفع درجات التقدير والامتنان والاعتزاز، لقامة وطنية مخلصة تتشرف بخدمة مجتمعها، ولا ترجو من وراء ذلك إلا وجه الله، ورفعة وطنها، وراحة وسعادة أهله.



وأود بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، أن ألقي الضوء على شخص سموها الذي قد لا يعرف سماته الإنسانية العميقة والأصيلة إلا أفراد عائلتها، فسمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان تحمل من المبادئ والمثل ما يجعلنا نعتز بما تسعى له على الدوام تجاه كل كبير وصغير، والتي تأتي في الكثير من الأحيان على حساب صحتها ووقتها وراحتها لكونها تنبع من روح مخلصة ومحبة وتنطلق من مبادئها الرفيعة في الالتزام وإيثار الغير وتقديم مصلحة الآخرين في كافة الأحوال. وهذه خصال إنسانية واجتماعية لا نود أن يقل مثيلها، ولعلها مناسبة مثلى لنعبر فيها عن مدى امتناننا وتقديرنا لسموكم، حفظكم الله، وبالنيابة عن جميع أفراد عائلتكم الكريمة.



سمو الخالة العزيزة الشيخة ثاجبة، نبارك لكم هذا التكريم ونكرر لكم شكرنا وتقديرنا لجهودكم المباركة، معربين لكم عن اعتزازنا بمسيرة عطائكم الثرية التي نجدها مصدر إلهام وتشجيع لأجيالنا القادمة، داعين المولى عز وجل أن يمن عليكم بموفور الصحة والعافية، وعلى سعيكم بدوام التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



من جانبها، أعربت سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان بن حمد آل خليفة عن عظيم شكرها وبالغ تقديرها لمقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وقرينته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله معتبرة سموها أن هذا التكريم يشكل دافعا لمواصلة مسيرة درب العطاء في وطن الخير الذي أعتاد على تقدير أبناءه وبناته لتحقيق المزيد من المكتسبات لهذه المملكة الغالية.



واستذكرت سمو الشيخة ثاجبة بالخير مسيرة العائلة الكريمة في العطاء ودعم مجالات العمل الخيري والتطوعي مما جعل من البلاد واحة للمحبة والطيبة والتعايش السلمي، متمنية سموها دوام التوفيق لنساء البحرين وبناته في رفد هذا الوطن بمزيد من الإنجازات عبر الاجتهاد والعمل الدؤوب.



كما شهد الحفل إلقاء عدد من الكلمات والمداخلات من الحضور حيث ألقت السيدة فريال ناس رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، رفعت فيها خالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة، على هذا التكريم السامي الذي تستحقه سموها، لجهودها المخلصة في مجالات العمل التطوعي، والمتمثلة على وجه التحديد في مساندة دور الجمعيات النسائية والمهنية، معربة عن فخر جمعية سيدات الأعمال البحرينية بهذا التكريم رفيع المستوى لسمو الشيخة ثاجبة الرئيسة الفخرية للجمعية، والتي تحرص من خلال رئاستها وإشرافها على أعمال الجمعية بالتأكد من حسن سير كافة أعمالها من حيث دعم ورعاية خطط وبرامج الجمعية، وما لذلك من تأثير مباشر على رفع مستوى أداء الجمعية لتحقيق أهدافها المرجوة في خدمة المجتمع.



كما ألقت سعادة السيدة سهى إبراهيم الفار سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة عبرت فيها عن التقدير والمحبة والامتنان لسمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة، التي تشعر الجميع على الدوام بكل المحبة والمودة والاحترام، وحرصها على أن تكون مملكة البحرين الوطن الثاني والبيت الحاضن منذ اللحظة الأولى لوصولها للمملكة، مؤكدة تقدير ومحبة الجميع لسمو الشيخة ثاجبة وما تبذله من جهود مخلصة ومواقف أصيلة لأهل البحرين وضيوفهم على حد سواء، وهي في الحقيقة سمة من سمات أهل البحرين الكرام، معربة عن شكرها لصاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى على فرصة المشاركة في هذه المناسبة، واللفتة الكريمة من لدن جلالة ملك مملكة البحرين بتقدير جهود نساء البحرين وعطائهم المخلص.



ع إ ح/ع ع



بنا 1219 جمت 22/03/2018













عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/03/22 - 46 : 03 PM