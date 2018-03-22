السعودية تطرح مناقصة لاستيراد مليون طن شعير علفي الرياض في 22 مارس / بنا / أعلنت المؤسسة السعودية العامة للحبوب اليوم الخميس عن مناقصتها الثالثة لهذا العام 2018م لاستيراد كمية 1.020.000 طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة من 15 مايو الى 30 يونيو 2018م، موزعه على عدد 17 باخرة بواقع 10 بواخر لموانئ المملكة على البحر الاحمر و 7 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.



وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن هذه المناقصة تعد الثالثة لهذا العام، وتأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.



وكانت المؤسسة قد أتمت ترسية الدفعة الاولى والثانية من الشعير المستورد لهذا العام بإجمالي كمية تقدر بنحو 2 مليون طن.



ع ع



بنا 1150 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/03/22 - 07 : 03 PM