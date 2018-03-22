الوزير العماني المسؤول عن شؤون الدفاع يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني قائد القيادة الوسطى الأمريكية مسقط في 22 مارس / بنا / التقى الوزير العماني المسؤول عن شؤون الدفاع بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، اليوم الخميس رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا.



وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون العسكري بين البلدين، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.



كما التقى البوسعيدي، قائد القيادة الوسطى الأمريكية الفريق أول جوزيف فوتيل واستعرض معه مجالات التعاون العسكري بين السلطنة والولايات المتحدة وعددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك.



ع ع



بنا 1137 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/03/22 - 06 : 03 PM