الشيخ عبدالله بن راشد: النهج الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى أدى إلى بيئة اقتصادية منفتحة في البحرين ونمو اقتصادي المنامة في 22 مارس / بنا / أكد سعادة الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن النمو الاقتصادي المتواصل ونجاح مملكة البحرين في جذب الاستثمارات الأجنبية، جاء نتيجة طبيعية للبيئة الاقتصادية المنفتحة التي أوجدها النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والسياسات الاقتصادية الحكيمة والمتماشية مع رؤية البحرين ٢٠٣٠، منوهًا في الوقت ذاته إلى أن الزيارة الناجحة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر الماضي، شكلت دفعة قوية لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية التي شهدت توقيع اتفاقيات بلغت قيمتها ما يقارب عشرة مليار دولار.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية لبحث ومناقشة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وللترويج للمنتدى الاستثماري "بوابة الخليج Gulf Gateway " المزمع عقده في البحرين في الفترة من ٨ إلى ١٠ مايو القادم، وذلك بحضور سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية والتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين بوزارتي الخارجية والتجارة بالولايات المتحدة الأمريكية وما يزيد عن عشرين شركة أمريكية.



واستعرض سعادة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، آخر التطورات فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في المملكة، ومنها: مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، وإنشاء جسر الملك حمد، وتطوير مرفأ البحرين، وديار المحرق، وما تمثله مثل هذه المشاريع من فرص استثمارية كبرى للشركات الأمريكية.



وتطرق سعادة السفير خلال حديثه إلى التنامي المطرد الذي شهده التبادل التجاري بين البلدين منذ التصديق على اتفاقية التجارة الحرة قبل ما يزيد على عقد من الزمن، حيث كانت مملكة البحرين، أول دولة خليجية، تبرم اتفاقية من هذا النوع مع الولايات المتحدة الأمريكية.



وفيما يتعلق بقرار الإدارة الأمريكية الأخير بفرض تعرفة جمركية على واردات الألمنيوم والصلب، أوضح سعادته إلى أن مملكة البحرين تترقب القرار الذي سيصدر من وزارة التجارة الأمريكية بشأن آلية التقديم للإعفاءات الجمركية قريباً، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في أن مملكة البحرين، كحليف عسكري مهم وشريك اقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية، ستتمكن من الإيفاء بمتطلبات هذه الإعفاءات المرتقبة.



وخلال الحلقة النقاشية، أعلن سعادة السفير أن المنتدى الاستثماري "بوابة الخليج Gateway Gulf " والذي سينظمه مجلس التنمية الاقتصادية في مايو القادم، سيركز على الاستثمار في قطاعات النفط والغاز، التطوير العقاري، السياحة، الإسكان، الكهرباء والماء، التصنيع، الإسكان، والمواصلات، وسيستضيف نخبة من المستثمرين والرؤساء التنفيذيين لشركات عالمية متخصصة في العديد من المجالات، موضحًا أن المنتدى سيتضمن مسارين، أحدهما معني بالمحادثات عالية المستوى والتي ستشمل مشاركة الحكومات والصناديق الاستثمارية السيادية والشركات متعددة الجنسيات، وستركز على تحديد فرص الاستثمار في السوق الخليجية، بينما سيكون المسار الآخر معنيا بفرص استثمارية محددة ومشاريع جاهزة للاستثمار.



وفي سياق متصل، أعلن سعادة السفير استضافة غرفة التجارة الأمريكية لمعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وسعادة السيد خالد بن عمرو الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في أبريل القادم للتسويق للمنتدى الاستثماري المذكور.



وشدد سعادة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية على أن العلاقات البحرينية الأمريكية المتميزة في المجالات الاقتصادية والأمنية، ليست مترابطة فحسب، بل تمثل عنصرًا مهمًا في أمن واستقرار المنطقة.



من جهته، أكد سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية والتخطيط العمراني في مداخلته خلال المناقشة، أن الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ سياسات مملكة البحرين المتعلقة بالتنمية والتخطيط العمراني، بما يتماشى مع المبادئ الثلاث الأساسية لرؤية ٢٠٣٠ والمتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة.







أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1013 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/03/22 - 32 : 01 PM