جلالة الملك المفدى يهنئ رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين‎

المنامة في 22 مارس / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى سعادة السيد سمير عبد الله ناس بمناسبة انتخابه رئيساً لغرفة تجارة وصناعة البحرين.



وأعرب جلالته عن تهانيه وتمنياته الخالصة له بالتوفيق والسداد في مواصلة مسيرة غرفة تجارة وصناعة البحرين والتأكيد على دورها الفاعل في دعم حركة الاقتصاد والتنمية في المملكة.



كما هنأ جلالة الملك المفدى الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة التاسعة والعشرين، متمنياً لهم النجاح والتقدم، مشيداً جلالته بنتائج الانتخابات التي تميزت بالنزاهة والشفافية والاختيار الحر والمشاركة الواسعة، ومقدراً كافة الجهود الطيبة التي بذلت لإنجاحها.

كما أثنى صاحب الجلالة رعاه الله على الانجازات المهمة التي حققتها غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ تأسيسها قبل أكثر من خمسة وسبعين عاماً، وبالدور الريادي الذي تضطلع به في خدمة المسيرة التجارية والصناعية في مملكة البحرين وتعزيز موقعها الاقتصادي على الخارطة الاقليمية والعالمية. مؤكداً جلالته أن الغرفة تعد شريكاً فاعلاً وحيوياً في مسيرة النهضة الشاملة، وذلك بفضل الجهود التي يوالي بذلها القطاع الخاص في دعم عملية البناء والتطوير بما يخدم المسيرة الوطنية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني التنافسية على المستوى الدولي.



واعرب جلالته عن اعتزازه بدور التجار ورجال الأعمال البحرينيين الذين أخذوا على عاتقهم خدمة هذا القطاع المهم وتطوير أدائه والسير على خطى من سبقهم من رجالات البحرين الذين أسسوا الحركة التجارية العريقة وساهموا في بناء نهضة البحرين عبر مسيرتها التاريخية .







أ.ا.ش/و.ش



بنا 0954 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/03/22 - 59 : 12 PM