خلال افتتاحه مسابقة المهارات بمعهد البحرين التدريب..وزير التربية: ماضون في تطوير التعليم الفني والمهني المواكب لمتطلبات سوق العمل

المنامة في 22 مارس / بنا / أكد وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي أن البحرين ماضية في جهودها لتطوير التعليم الفني والمهني في المرحلتين الثانوية والجامعية، من خلال استحداث التخصصات المواكبة لمتطلبات سوق العمل، وتشجيع الطلبة على الالتحاق بها، فضلًا عن تنظيم الأنشطة والمسابقات المهنية المعززة لمهارات الطلبة وإبداعاتهم في هذا المجال، بما يضمن لهم مستقبلًا مهنياً متميزاً، يسهمون من خلاله في دعم المسيرة التنموية الوطنية.



جاء ذلك لدى افتتاحه مسابقة معهد البحرين للتدريب الرابعة للمهارات، والتي أقيمت على هامش معرض (أسبوع المهن 2018) بمقر المعهد، بمشاركة 56 متدربًا ومتدربة، ضمن 15 مهارة فنية ومهنية متنوعة، حيث أشاد الوزير بدور مثل هذه المسابقات في تطوير كفاءة الشباب البحريني المنتسب للمعهد في مجال تخصصاته التدريبية، بما يجعل منه خياراً مفضلًا لمؤسسات سوق العمل، مؤكدًا دعم الوزارة للجهود التي يبذلها المعهد لتطوير برامجه وخدماته التدريبية.



فيما أكدت القائم بأعمال مدير عام معهد البحرين للتدريب الدكتورة سماح العجاوي، أن هذه المسابقة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه المعهد بتطوير قدرات متدربيه، من خلال الأنشطة المعززة لمضمون البرامج التدريبية المتنوعة.



وأشارت رئيس لجنة مسابقة المهارات الأستاذة دلال العليوات إلى أن المسابقة تمنح المتدربين فرصة عرض مهاراتهم وقدراتهم المهنية والعلمية، وأن المعهد اهتم بصقل مهاراتهم بإشراف خبراء ذوي كفاءة عالية.



وتتضمن المسابقة المهارات التالية التمديدات الكهربائية، الإلكترونيـات، تكنولوجيا التصميم الجرافيكي، كـابلات شبكات المعلـومات، تكنولوجيا إدارة نظم شبكات تقنية المعلومات، تطوير الحلول البرمجية للأعمال التجارية (التطبيقات المكتبية)، تصميم المواقع، الخراطة الآلية (باستخدام الكمبيوتر)، تكنولوجيا الصفائح المعدنية، اللحام، الميكاترونكس، إصلاح هياكل السيارات، السباكة والتدفئة، البناء الحجري وتركيب القطع الخشبية، وللمرة الأولى مهارة الروبوتات المتحركة.







أ.ا.ش/م خ



بنا 0931 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/03/22 - 35 : 12 PM