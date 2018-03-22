الشيخ عبدالرحمن بن محمد: البحرين حريصة على تعزيز التعايش السلمي والحريات الدينية

المنامة في 22 مارس/ بنا / استقبل معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مكتبه صباح اليوم وفدًا من المفوضية الأمريكية الدولية للحريات الدينية بالولايات المتحدة الامريكية.



وفي مستهل اللقاء، رحب معاليه بالضيوف، واستعرض معهم ملامح التعايش السلمي في مملكة البحرين منذ القدم، وجهود المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في ترسيخ هذه الثقافة الطيبة وتعزيزها، والتي كان آخرها إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. وأوضح معاليه للوفد الزائر دور المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تعزيز هذه الثقافة ورعايتها ودعمها، مستعرضًا جهود المجلس في هذا الصدد.

كما أكد معاليه حرص مملكة البحرين على رعاية ودعم الحريات الدينية للجميع، وتوفير البيئة الآمنة لمختلف الأديان والمذاهب لممارسة شعائرها الدينية بكل أمن وحرية، مما جعل البحرين نموذجًا يُحتذى به في المنطقة في هذا المجال.

من جانبه، أعرب وفد المفوضية الأمريكية الدولية للحريات الدينية عن شكره لمعالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة على اللقاء، مثمنًا جهود مملكة البحرين ودورها وتاريخها في تعزيز التعايش السلمي والحريات الدينية.





ن.ف/م خ



بنا 0906 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/03/22 - 11 : 12 PM