وزير شؤون الكهرباء والماء يرحب بمبادرة الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا لاستخدام الطاقة الشمسية المنامة في 22 مارس / بنا / استقبل وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا بمكتبه البروفيسور سمير العتوم رئيس الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية يرافقه عدد من المسؤولين بالكلية.

وفي بداية اللقاء، رحب ميرزا بالحضور مشيداً بجهودهم في الكلية في طرح البرامج الاكاديمية الطبية على أعلى المستويات والمساهمة في رفع مستوى الكوادر الصحية في البحرين لتضاهي أفضل المقاييس العالمية. كما تم اطلاع الوزير على خطط وبرامج الكلية في الفترة القادمة، وأبدوا رغبتهم في الحصول على الدعم الفني من وحدة الطاقة المستدامة في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في مبنى الكلية، حيث تساهم الكلية في انتاج طاقة نظيفة وتحقيق ترشيد استهلاك الطاقة وكفاءتها.



وقد ثمن الوزير هذه المبادرة من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية وقال: "إننا نشجع مثل هذه المبادرات التي من شأنها المساهمة في تحقيق النسب والأهداف الوطنية في استخدامات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة في البحرين، ويأتي ذلك انطلاقاً من الاهتمام البالغ للقيادة الرشيدة حفظهم الله بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة للوصول إلى التنمية المستدامة الشاملة في البلاد".



وأعرب الوزير عن استعداد وحدة الطاقة المستدامة لتقديم الدعم الفني والهندسي لإنجاز هذا المشروع بالكلية.



وفي ختام اللقاء، أعرب الحضور عن خالص شكرهم وتقديرهم للوزير على حسن الاستقبال والحفاوة وتقديم كل سبل الدعم الممكن لتحقيق مبادرات تفعيل واستخدام الطاقة المتجددة في المباني والمنشآت سعياً إلى تحقيق بيئة خضراء نظيفة.







أ.ا.ش/م خ



بنا 0821 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/03/22 - 12 : 12 PM