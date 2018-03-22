مدير أركان الحرس الوطني يبحث مع مدير عام بلدية الجنوبية تعزيز الشراكة المجتمعية‎

المنامة في 22 مارس / بنا / استقبل معالي اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني صباح اليوم، سعادة المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية ، في إطار دور الحرس الوطني لتعزيز الشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية المختلفة .



وفي بداية اللقاء، رحب معالي مدير أركان الحرس الوطني بمدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، مؤكداً الدور الذي تضطلع به بلدية الجنوبية كجهة خدمية في سبيل تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتخلل اللقاء، بحث عدداً من المواضيع ذات العلاقة بالشراكة المجتمعية التي يوليها الحرس الوطني اهتماماً واسعاً من خلال عدد من الواجبات الوطنية التي يقوم بها في هذا الصدد والتي يرتبط بعضها بالحيز الجغرافي للمحافظة، كالمساهمة في حماية الحياة الفطرية في المحافظة الجنوبية .







أ.ا.ش/و.ش



بنا 0754 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/03/22 - 59 : 10 AM