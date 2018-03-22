التحالف يعلن تعرض مقاتلة لصاروخ دفاع جوي بما يثبت تورط النظام الإيراني وتهديده للأمن الاقليمي والدولي

الرياض في 22 مارس /بنا/ أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي تعرض إحدى مقاتلات التحالف بمنطقة العمليات لإطلاق صاروخ دفاع جوي معادي من داخل مطار صعدة بمحافظة صعدة.



وأوضح العقيد المالكي ، نقلا عن وكالة الانباء السعودية، أن الطائرة المقاتلة قامت باستكمال تنفيذ مهمتها بمنطقة العمليات والتعامل مع مصادر النيران وعودتها للقاعدة الجوية والهبوط بسلام.

وبين أن ما تعرضت له طائرة التحالف عبارة عن صاروخ دفاع جوي لم يكن موجودًا ضمن القدرات العسكرية للدفاع الجوي اليمني والتي تم تدميرها من قبل قوات التحالف بعد سيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية على الأسلحة الثقيلة والنوعية، مما يثبت استمرار تهريب النظام الإيراني الداعم للميليشيات الحوثية الإرهابية بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارات الأممية بما فيها القرار (2216) واستمرار دعم الجماعات الإرهابية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

كما بين العقيد المالكي أن وجود صواريخ دفاع جوي لدى جماعات تهريب السلاح والمنظمات الإرهابية يعد تطوراً خطيراً وتهديداً مباشراً للملاحة الجوية والرحلات الإغاثية والإنسانية.





خ.س



بنا 0743 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/03/22 - 57 : 10 AM