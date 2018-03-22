الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 26 فلسطينيا من الضفة الغربية

الضفة الغربية في 22 مارس/ بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، فلسطينيين اثنين من بلدة بلعا شرق طولكرم.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بلعا، واعتقلت شقيقين فلسطينيين، بعد أن داهمت منزليهما.



كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتعزيزات عسكرية، حملة اعتقالات واسعة في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، طالت على الأقل 19 فلسطينيا.

وقالت الوكالة "إن الحملة بدأت في ساعة مبكرة من فجر اليوم، شملت دهم عدد كبير من منازل المواطنين بصورة وحشية، وبواسطة كلاب متوحشة، والاعتداء على الممتلكات، وتحطيم النوافذ، والأبواب".

كما اقتحمت تلك القوات عددا من المحال التجارية، والمخازن بعد تحطيم أبوابها، واستدعت عددا آخر من المواطنين للتحقيق.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ايضا ، فجر اليوم، فلسطينيين اثنين من مدينة قلقيلية بعد اقتحام منزليهما.

كما اعتقلت القوات كذلك، فجر اليوم، أسيرا محررا من بلدة قباطية جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عقب دهم منزله في البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم فلسطينيين اثنين من مدينة الخليل، والظاهرية، وفتشت منازل في بلدة حلحول شمالا.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة احياء في مدينة الخليل، وبلدة الظاهرية جنوبا، اسفرت عنها اعتقال مواطن فلسطيني، واخر أسير محرر.

وأضافت أن تلك القوات داهمت منازل المواطنين في بلدة حلحول شمالا ، وأجرت تفتيشات بمحتوياتها.



م خ



بنا 0731 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/03/22 - 36 : 10 AM