إغلاق المزاد الإلكتروني للوحات السيارات ببيع 30 رقما مميزا المنامة في 22 مارس/ بنا / أقفل مساء أمس المزاد الإلكتروني على الأرقام المميزة للوحات السيارات الخاصة، من الفئة الجديدة الذي نظمته شركة مزاد بالتعاون مع العربية للمزادات، والذي شمل المزايدة على 30 رقمًا مميزًا.

وبلغ إجمالي دخل المزاد 101,730 دينار، وبلغ إجمالي عدد المزايدات 2,611 في حين بلغ إجمالي عدد المزايدين 106، وإجمالي عدد المتابعين 5,986 متابع.



يذكر أن مجموع ما تم تحصيله من المزادات الإلكترونية والتي تم تنظيمها في فترات متقاربة بالإضافة إلى البيع المباشر للأرقام بأسعار ثابتة بلغ 1,800,000 دينار تقريبا من أكثر من 2,700 رقم.

كما تابع المزادات الالكترونية عبر تطبيق العربية للمزادات وموقعها الإلكتروني 60,000 متابع، وسجلت المزادات الالكترونية أكثر من 41,000 مزايدة من أكثر من 1,400 مزايد.



وانطلاقًا من أهداف شركة مزاد بالتعاون مع العربية للمزادات في إتاحة الفرصة أمام الجميع في اقتناء المميز من أرقام لوحات السيارات الخاصة؛ تستمر الشركتان في طرح الأرقام المميزة بأسعار ثابتة حتى نفاد الأرقام المطروحة وذلك عبر الموقع الإلكتروني للعربية للمزاداتhttp://www.arabian.auction أو التطبيق الخاص على الهواتف الذكية Arabian Auction.



ن.ف/و.ش



بنا 0729 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/03/22 - 35 : 12 PM