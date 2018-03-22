بريطانيا تعتزم إقناع الدول الأوروبية بعمليات طرد شاملة للدبلوماسيين الروس لندن في 22 مارس/ بنا / تعتزم بريطانيا إقناع دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة بطرد دبلوماسيين روس، على خلفية حادثة تسميم ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وبحسب "روسيا اليوم" اكد مسؤولون بريطانيون في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" أن "على العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، أن يظهر أن روسيا أول من استخدم مواد سامة شالة للأعصاب في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وإنها لن تبقى بدون عقاب​​​ وأحد الخيارات التي تناقشها بريطانيا مع حلفائها هو عمليات طرد شاملة للدبلوماسيين الروس من السفارات في جميع أنحاء الغرب".



ومن المقرر أن توجه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في قمة رؤساء الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في بروكسل، دعوة لقادة الاتحاد من أجل أن يكونوا "متحدين" لمواجهة ما تصفه لندن بـ"التحدي" الذي تمثله روسيا على النظام الدولي.

وبحسب مقتطفات من خطاب ستلقيه خلال عشاء عمل مع قادة الاتحاد الأوروبي، ستقول ماي "إن التحدي الذي تمثله روسيا هو تحد سوف يستمر سنوات. وسيكون باستطاعتنا هزيمته بوحدتنا".



يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وابنته يوليا، مغمى عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من مارس الجاري.





و.ش



بنا 0726 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/03/22 - 29 : 10 AM