طلبة جامعة البحرين يحتكرون المراكز الأولى ببطولة "كاسبرسكي لاب للأمن الإلكتروني"

المنامة في 22 مارس/ بنا / هنّأ رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة فريقي طلبة جامعة البحرين الفائزين ببطولة "كأس كاسبرسكي لاب للأمن الإلكتروني" التي أقيمت في كلية تقنية المعلومات في جامعة البحرين بالصخير يوم أمس الأربعاء، حيث استحوذ طلبة جامعة البحرين على المراكز الأولى بعد منافسة مع 80 فرقة طلابية من جامعات مملكة البحرين.



وأحرز طلبة الجامعة الفوز بالمركز الأول في فئتي "كأس الوعي الإلكتروني"، و"كأس التقنية الإلكترونية"، وذلك بعد أن خاض الفريقان التصفيات النهائية مع الفرق المشاركة، في مقر الجامعة بالصخير.



وقال رئيس جامعة البحرين: "نود أن نهنئ الفائزين على إنجازاتهم التي استحقوها، إذ تعتبر قضية الأمن السيبراني مصدر قلق كبير يحتاج إلى اهتمام خاص، ويسرنا التعاون مع كاسبرسكي لاب في هذه المبادرة، حيث نؤمن أن هذه المسابقة هي خطوة ذات مغزى نحو خلق حلول رائدة لهذه المسألة المهمة وتهيئة خبراء يتمتعون بمهارات عالية في مجال الأمن السيبراني في مملكة البحرين والمنطقة"، مضيفاً أن جامعة البحرين تولي مسألة الأمن السيبراني أهمية قصوى في مناهج التدريس في كلية تقنية المعلومات، وقد عقدت أكثر من منتدى مع المتخصصين في كافة القطاعات على المستوى الإقليمي لبحث المستجدات في هذه المسألة.



وأعلنت شركة "كاسبرسكي لاب" عن أسماء الفائزين ببطولة "كأس كاسبرسكي لاب للأمن الإلكتروني" التي أقيمت في البحرين، إذ فازت الطالبة بتول سيد طاهر شبر بكأس فئة "الوعي الإلكتروني"، وفازت فرقة الطلبة المؤلفة من: سمية فريد حسن، وأحمد سامر عبدالرحمان، وفجر محمد الكعبي بكأس فئة "التقنية الإلكترونية".



وقد حصل الفائزون بالبطولة على رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل لزيارة مختبر الفيروسات (VirusLab) التابع لكاسبرسكي لاب والكائن في العاصمة الروسية "موسكو"، إذ سوف يطلع الطلبة الفائزون، على طريقة عمل خبراء الشركة في مراقبة أكثر التهديدات الإلكترونية تقدماً في جميع أنحاء العالم، والكشف عنها. وتهدف هذه الرحلة إلى إثراء خبرة الفائزين وتوسيع مداركهم في عالم الأمن الإلكتروني وإتاحة الفرصة أمامهم للتفاعل مع المختصين العاملين في هذا الميدان الفريد.



وتعد "كاسبرسكي لاب"، إحدى أهم الشركات العالمية المتخصصة في الأمن الإلكتروني، وقد احتفلت بالذكرى السنوية العشرين لإنشائها في العام 2017. وتقوم كاسبرسكي لاب بترجمة خبرتها العميقة باستمرار إلى الجيل القادم من الحلول والخدمات الأمنية لحماية الشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وتعمل تقنيات كاسبرسكي لاب على حماية أكثر من 400 مليون مستخدم من الأفراد والمؤسسات حول العالم.















ن.ف/و.ش



بنا 0705 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/03/22 - 09 : 10 AM