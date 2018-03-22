الاحتلال الاسرائيلي يستهدف المزارعين الفلسطينيين شرق خان يونس

غزة في 22 مارس/ بنا / استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم بنيران أسلحتها الرشاشة المزارعين شرق بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، وتوغلت بآلياتها العسكرية شرق عبسان.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصادر محلية في البلدة، أن القوات المتمركزة في مواقعها على الخط الفاصل شرق البلدة، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين، ما أجبرهم على مغادرة أراضيهم الزراعية حفاظا على أرواحهم.

كما توغلت جرافات الاحتلال شرق منطقة عبسان بخان يونس، ونفذت عمليات تجريف في ظل تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الحربية، وعلى ارتفاعات مختلفة.

وتتوغل الجرافات الاسرائيلية بشكل مستمر شرق القطاع بجوار الخط الفاصل، وتنفذ عمليات تجريف وتسوية للأراضي.





م خ



بنا 0701 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/03/22 - 03 : 10 AM