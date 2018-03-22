انبعاث دخان من بركان في إندونيسيا يتسبب في نقل 30 شخصا على الاقل إلى المستشفى

جاكرتا في 22 مارس/ بنا / قال مسؤول في إندونيسيا اليوم إن 30 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى بسبب تعرضهم للغاز بعد انبعاث أدخنة سامة من بركان في مقاطعة جاوة الشرقية.



ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو نوجروهو قوله "انه تم إجلاء حوالى 200 شخص بعد أن بدأ جبل "إيجين" في منطقة "بانيووانجى" في قذف الغاز السام الليلة الماضية".

وأضاف أن مستوى التحذير من احتمال ثوران البركان ظل طبيعيا لكن قمة الجبل أغلقت أمام المتسلقين. وتشتهر مدينة "إيجين "بالبحيرة البركانية التي يبلغ عمقها 200 متر.



م خ



بنا 0648 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/22 - 50 : 09 AM