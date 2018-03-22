وزارة خارجية مملكة البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية‎

المنامة في 22 مارس / بنا / تدين وزارة خارجية مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، وأودى بحياة العشرات من الأشخاص وإصابة آخرين، مؤكدةً وقوف مملكة البحرين مع جمهورية أفغانستان الإسلامية وتأييدها الإجراءات التي تتخذها من أجل القضاء على الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها.



وإذ تعرب وزارة الخارجية عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي، فإنها تجدد موقف مملكة البحرين الثابت والرافض بقوة لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والذي يؤكد ضرورة تضافر كل الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم في العالم بأسره.





ع إ ح/م خ



بنا 0628 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 103 اخر تحديث : 2018/03/22 - 33 : 09 AM