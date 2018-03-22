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الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة رسمية الى فيتنام
2018/03/22 - 32 : 09 AM
سيئول في 22 مارس/ بنا / بدأ الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم زيارة رسمية إلى فيتنام تستغرق ثلاثة أيام.

وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية / يونهاب/ انه من القرر أن يعقد الرئيس الكوري الجنوبي قمة ثنائية مع الرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ يوم غد الجمعة مشيرة الى انه سيلتقي ايضا مع مسئولين كبار في كوريا الجنوبية.
وأضافت الى ان هذه الزيارة تهدف ايضا الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.


م خ

بنا 0624 جمت 22/03/2018


عدد القراءات : 50         اخر تحديث : 2018/03/22 - 32 : 09 AM
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