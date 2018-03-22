الهلال الأحمر الاماراتي يفتتح مبنى جمعية تنمية المرأة بشبوة ويطلق حملة توعوية بتريم شبوة في 22 مارس /بنا/ افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبنى جمعية تنمية المرأة بمدينة عتق في محافظة شبوة اليمنية بعد صيانته وإعادة تأهيله، وذلك استمرارا للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لإعادة تأهيل القطاعات الحيوية في محافظة شبوة ومختلف المناطق اليمنية المحررة .

وأكد محمد المهيري ممثل هيئة الهلال الأحمر إلى أن هذا المشروع يعد حلقة في سلسلة من المشاريع التنموية التي تنفذها الهيئة في محافظة شبوة لتحسين أوضاع الأهالي.

كما أطلقت هيئة الهلال الأحمر حملتها التوعوية والتثقيفية ضمن المخيم الطبي الاستشاري الجراحي الخيري بقرية اللسك بمديرية تريم بمحافظة حضرموت اليمنية.



و بدأ فريق الهيئة حملته بالمناطق الشرقية من مديرية تريم في وادي حضرموت عبر جولات وزيارات لمنازل المواطنين المستهدفين ، وأكد أحمد النيادي نائب رئيس فريق الهلال الأحمر بحضرموت حرص الهيئة على مشاركة منظمات المجتمع المدني خاصة الصحية منها أنشطتها وفعالياتها المقدمة للمواطنين ، موضحا ان الهلال المشارك في حملات التوعية والتثقيف الصحي المصاحب للمخيم الطبي الاستشاري الجراحي الخيري الثالث سيواصل نشاطه طيلة أيام المخيم الخمسة وسيغطي قرى تريم الشرقية كافة.





خ.س



بنا 0601 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/03/22 - 08 : 09 AM