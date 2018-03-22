المخلافي يؤكد الدعم لجهود المبعوث الاممي الجديد من اجل تحقيق السلام

الرياض في 22 مارس /بنا/ استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي مبعوث الامين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث .



وجدد المخلافي خلال اللقاء، كما ذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية، دعم الحكومة اليمنية لجهوده لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على اساس المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا وعربياً ودولياً والمتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرار 2216 وبناء على ما تم التوصل إليه في جولات المشاورات السابقة.



وأوضح المخلافي ان الحكومة تنتظر ان يتم تنفيذ خطوات جديه للتهيئة للدخول في مشاورات شامله تفضي لتحقيق سلاماً مستداماً وليس تأجيلاً لدورات العنف.

ولفت الى ان الحكومة والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تقدموا بخطة الاستجابة الانسانية والتي تهدف لإيصال المساعدات الانسانية الى كل مناطق اليمن بما فيها المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الانقلابية.



من جهته اكد غريفيث بانه لن يدخر جهداً في العمل على تيسير وتهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى اتفاق سلام قائم على المرجعيات المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرار 2216 .



خ.س



بنا 0542 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/03/22 - 45 : 08 AM