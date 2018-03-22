الاتحاد الاوروبي يهدد شركات التواصل العالمية بعقوبات صارمة بعد فضيحة اختراق فيسبوك

واشنطن في 22 مارس/ بنا / قالت مفوضة العدل في الاتحاد الاوروبي فيرا جوروفا انه سيتم توجيه عقوبات صارمة ضد شركات التواصل الاجتماعي في حال تبين ضعف في حماية بيانات وخصوصيات المستخدمين في الدول الاوروبية.



وأقر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرج بأخطاء ارتكبت في حماية بيانات 50 مليونا من مستخدمي خدمتها وتعهد باتخاذ خطوات أكثر صرامة لتقييد وصول مطوري الخدمة لمثل هذه المعلومات.



وتواجه شركة فيسبوك تدقيقا حكوميا متزايدا في أوروبا والولايات المتحدة فيما يتعلق بمزاعم بأن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية والتي يقع مقرها في لندن استخدمت بشكل غير لائق معلومات تخص المستخدمين لتكوين لمحات عن الناخبين الأمريكيين استخدمت فيما بعد في المساعدة في فوز الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2016.



واوضحت جوروفا ان فضيحة مستقبلية مماثلة لتلك التي وقع فيها فيسبوك قد تكون باهظة بعد شهر مايو عندما تدخل لائحة اوروبية جديدة بشأن حماية البيانات الشخصية حيز التنفيذ.

وتتعرض فيسبوك لفضيحة بعد قصنة شركة "كامبريدج اناليتيكا" بيانات المستخدمين الشخصية واختراق خصوصيتهم من اجل تطوير برمجية تتيح التكهن والتأثير على صوت الناخبين بهدف امالة الكفة الى حملة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الاميركية العام 2016.



وقالت يوروفا المسؤولة عن حماية المستخدمين والبيانات الشخصية، بعد زيارة لها الى واشنطن التقت خلالها وزراء ونوابا اميركيين انه "إذا اقدمت شركة على فعل هذا في اوروبا بعد مايو 2018، فمن المرجح ان يتم فرض عقوبات صارمة" بحقها.

واوضحت انه في 25 مايو، ستدخل لائحة عامة تختص بحماية البيانات الشخصية حيز التطبيق في الاتحاد الاوروبي، الامر الذي سيعزز حماية بيانات المواطنين الاوروبيين.







و.ش



بنا 0519 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/03/22 - 25 : 08 AM