الحكم بالسجن 8 شهور على الأسيرة عهد التميمي ووالدتها مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات

رام الله في 22 مارس/ بنا /حكمت محكمة "عوفر" العسكرية الاسرائيلية، مساء امس، على الأسيرة الطفلة عهد التميمي (17 عاما)، بالسجن الفعلي لمدة ثمانية شهور، وبالسجن لمدة ثمانية شهور مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، إضافة لغرامة مالية بلغت 5 آلاف شيقل، وغرامة على والدتها 6 آلاف شيقل.



وقالت الأسيرة عهد في تصريحات أطلقتها داخل المحكمة: إنه "لا عدالة تحت الاحتلال، ونحن في محكمة غير شرعية".



كما حكمت محكمة "عوفر" العسكرية، على الأسيرة ناريمان التميمي، والدة عهد، بالسجن الفعلي لمدة ثمانية شهور، وخمسة شهور مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، الى جانب تغريمها 6 آلاف شيقل.

وقضت ذات المحكمة، على الأسيرة نور التميمي، ابنة عم عهد، بالسجن الفعلي لمدة 16 يوما، وغرمتها 2000 شيقل قبل أن يتم الافراج عنها.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت التميمي ووالدتها ناريمان، يوم 19 ديسمبر 2017، وفي اليوم التالي اعتقل ابنة عمها نور التميمي من منزلهم في بلدة النبي صالح، غرب رام الله.

وأدعت سلطات الاحتلال أن عهد ونور قامتا بالاعتداء على جنود الاحتلال وطردهم من أمام منزل العائلة في بلدة النبي صالح، فيما تم اتهام الأم ناريمان بـ"لتحريض على هذا الاعتداء".







و.ش



بنا 0446 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/03/22 - 22 : 08 AM