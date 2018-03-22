ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم حافلة في شمال شرق تايلاند إلى 18 قتيلا

بانكوك في 22 مارس / بنا / ارتفعت حصيلة القتلى في حادث تحطم حافلة في شمال شرق تايلند إلى 18 شخصا بعد وفاة ثلاثة أشخاص.



ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن مسؤول بالشرطة قوله إن الحادث، أسفر عن إصابة 32 راكبا ايضا ، وقد وقع الحادث في إقليم ناخون راتشاسيما / 260 كيلومترا من بانكوك./



وقال المسؤول إن الحافلة كانت في طريقها من إقليم شانتتابوري ( شرق) إلى إقليم ساكون ناخون ( شمال شرق) عندما فقد السائق السيطرة عليها واصطدمت بشجرة.



وكشف أن جميع الركاب البالغ عددهم 50 شخصا من مواطني تايلاند.



وتكثر حوادث الطرق في تايلاند ، وخاصة خلال فترات العطلات.



وفي جميع أنحاء تايلاند، توفي 423 شخصا في فترة أسبوع واحد خلال عطلة العام الجديد .2018



وكشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية صدر في عام 2015 أن تايلاند جاءت في المرتبة الثانية، بعد ليبيا في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.









ع ذ



بنا 0438 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/03/22 - 19 : 08 AM