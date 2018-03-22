مطالعات صحف مملكة البحرين

المنامة في 22 مارس / بنا / تصدرت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الخميس أهم وأبرز عناوين الاخبار والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على الصعيد المحلي والعربي والدولي، كما تابعت الصحف أهم القضايا الراهنة ومستجدات الاوضاع .



وفيما يلي ابرز العناوين :

/ رئيس الوزراء يؤكد: نرحب باستثمارات القطاع الخاص التايلاندي في المجال الصحي

/ الأميرة سبيكة تدعو إلى فتح مزيد من القنوات لتسويق منتجات الأسر المنتجة في السوقين المحلي والخارجي

/ رئيس الأمن العام لوفد المفوضية الأمريكية للحريات الدينية : حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة في البحرين بشرط عدم تجاوز القانون

/ مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج: البحرين خير داعم للتعاون الخليجي المشترك في المجالات كافة

/ الثقافة هي فعل المقاومة الأول في مواجهة التطرف والإرهاب

/ فعاليات وطنية وسياسية تشيد بطرح وزير الداخلية بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية

/ وزير الصناعة يجتمع بوكيل وزارة الخارجية للتجارة الدولية ورئيس الشؤون السياحية البريطانيين

/ محمد بن عبدالله يفتتح أحدث عيادات «الإرسالية الأمريكية» في الرفاع

/ محمد بن مبارك يترأس اجتماع متابعة ورش العمل

/ ديار المحرق تفتتح مسجد عائشة الرشيد في حي الشروق

/ جامعة العلوم التطبيقية راعيا ذهبيا لمعرض البحرين الدولي للتعليم والتدريب

/ الشيخ راشد بن خليفة: ندعم الفنان البحريني للوصول إلى العالمية

/ محمد القائد: برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية يعد نموذجا طموحًا في دعم القدرات البحرينية

/ أول أبريل المقبل «البحرين للعمل التطوعي» تقيم منتدى البحرين الدولي التطوعي الثالث

/ القائد العام يشيد بنمو وتطور العلاقات البحرينية الفلسطينية

/ السيسي يدعو إلى المشاركة في الانتخابات.. وينفي استبعاد مرشحين

/ البيت الأبيض: ترامب ومحمد بن سلمان بحثا خطر إيران باليمن

/ مقتل 16 طفلاً في غارة قرب مدرسة في محافظة إدلب

/ إسرائيل تعترف بقصف مفاعل نووي مفترض في سوريا في 2007

/ بوكو حرام تعيد عشرات التلميذات النيجيريات المخطوفات إلى بلدتهن

/ مشتبه فيه بتفجيرات تكساس يفجر نفسه مع تحرك الشرطة لاعتقاله

/ مقتل 32 شخصا في هجوم انتحاري قرب مزار شيعي في كابول

/ السعودية تسعى إلى إعادة صياغة مناهجها الدراسية والتخلص من تأثير الإخوان

/ ميركل تنتقد بشدة الهجوم التركي على عفرين

/ توجيه الاتهام إلى ساركوزي بالاشتباه في تمويل ليبي لحملته الانتخابية

/ موسكو تلمح إلى احتمال وقوف لندن وراء تسميم الجاسوس





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بنا 0422 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 119 اخر تحديث : 2018/03/22 - 18 : 08 AM