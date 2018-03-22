مطالعات صحف مملكة البحرين

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2018/03/22 - 18 : 08 AM
المنامة في 22 مارس / بنا / تصدرت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الخميس أهم وأبرز عناوين الاخبار والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على الصعيد المحلي والعربي والدولي، كما تابعت الصحف أهم القضايا الراهنة ومستجدات الاوضاع .
وفيما يلي ابرز العناوين :
/ رئيس الوزراء يؤكد: نرحب باستثمارات القطاع الخاص التايلاندي في المجال الصحي
/ الأميرة سبيكة تدعو إلى فتح مزيد من القنوات لتسويق منتجات الأسر المنتجة في السوقين المحلي والخارجي
/ رئيس الأمن العام لوفد المفوضية الأمريكية للحريات الدينية : حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة في البحرين بشرط عدم تجاوز القانون
/ مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج: البحرين خير داعم للتعاون الخليجي المشترك في المجالات كافة
/ الثقافة هي فعل المقاومة الأول في مواجهة التطرف والإرهاب
/ فعاليات وطنية وسياسية تشيد بطرح وزير الداخلية بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية
/ وزير الصناعة يجتمع بوكيل وزارة الخارجية للتجارة الدولية ورئيس الشؤون السياحية البريطانيين
/ محمد بن عبدالله يفتتح أحدث عيادات «الإرسالية الأمريكية» في الرفاع
/ محمد بن مبارك يترأس اجتماع متابعة ورش العمل
/ ديار المحرق تفتتح مسجد عائشة الرشيد في حي الشروق
/ جامعة العلوم التطبيقية راعيا ذهبيا لمعرض البحرين الدولي للتعليم والتدريب
/ الشيخ راشد بن خليفة: ندعم الفنان البحريني للوصول إلى العالمية
/ محمد القائد: برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية يعد نموذجا طموحًا في دعم القدرات البحرينية
/ أول أبريل المقبل «البحرين للعمل التطوعي» تقيم منتدى البحرين الدولي التطوعي الثالث
/ القائد العام يشيد بنمو وتطور العلاقات البحرينية الفلسطينية
/ السيسي يدعو إلى المشاركة في الانتخابات.. وينفي استبعاد مرشحين
/ البيت الأبيض: ترامب ومحمد بن سلمان بحثا خطر إيران باليمن
/ مقتل 16 طفلاً في غارة قرب مدرسة في محافظة إدلب
/ إسرائيل تعترف بقصف مفاعل نووي مفترض في سوريا في 2007
/ بوكو حرام تعيد عشرات التلميذات النيجيريات المخطوفات إلى بلدتهن
/ مشتبه فيه بتفجيرات تكساس يفجر نفسه مع تحرك الشرطة لاعتقاله
/ مقتل 32 شخصا في هجوم انتحاري قرب مزار شيعي في كابول
/ السعودية تسعى إلى إعادة صياغة مناهجها الدراسية والتخلص من تأثير الإخوان
/ ميركل تنتقد بشدة الهجوم التركي على عفرين
/ توجيه الاتهام إلى ساركوزي بالاشتباه في تمويل ليبي لحملته الانتخابية
/ موسكو تلمح إلى احتمال وقوف لندن وراء تسميم الجاسوس
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بنا 0422 جمت 22/03/2018
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اخر تحديث : 2018/03/22 - 18 : 08 AM