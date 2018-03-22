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حالة الطقس في مملكة البحرين معتدل
2018/03/22 - 15 : 08 AM

المنامة في 22 مارس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الخميس سيكون بمشيئة الله معتدلا .

الرياح: متقلبة الاتجاه من 8 إلى 13 عقدة، وتصل من 15 الى 20 عقدة احيانا في وقت لاحق .

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 الى 5 في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية الصغرى 18 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 80 % ، والصغرى 25 %.




ع ذ

بنا 0413 جمت 22/03/2018


عدد القراءات : 96         اخر تحديث : 2018/03/22 - 15 : 08 AM
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