حالة الطقس في مملكة البحرين معتدل

المنامة في 22 مارس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الخميس سيكون بمشيئة الله معتدلا .



الرياح: متقلبة الاتجاه من 8 إلى 13 عقدة، وتصل من 15 الى 20 عقدة احيانا في وقت لاحق .



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 الى 5 في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية الصغرى 18 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 80 % ، والصغرى 25 %.









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بنا 0413 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 96 اخر تحديث : 2018/03/22 - 15 : 08 AM