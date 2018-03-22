ولي العهد السعودي يلتقي في واشنطن عددا من النواب ورؤساء الشركات واشنطن في 22 مارس /بنا/ اجتمع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي.

وتطرق الاجتماع إلى علاقات الصداقة السعودية الأمريكية، ،والشراكة الثنائية، وفرص تطويرها وفق رؤية المملكة 2030.



كما تم استعراض مستجدات الأوضاع والجهود المشتركة تجاهها بما فيها محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.

لتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته بواشنطن اليوم رؤساء عدد من الشركات الكبرى .



والتقى سمو ولي العهد السعودي مع رؤساء شركات، بوينج ، و ريثيون ، و لوكهيد مارتن ، و جينرال داينامكس .



وتطرق اللقاء إلى أوجه التعاون على كافة المستويات بما فيها سبل تنمية التعاون التجاري وتطوير التقنية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية واستعراض عدد من المبادرات في مختلف المجالات.





س.ي



بنا 0343 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/03/22 - 29 : 08 AM