المانيا تدين الهجوم على عفرين والغوطة السوريتين برلين في 22 مارس /بنا/ أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحملة العسكرية التركية في منطقة عفرين السورية وقالت انه مع كل المصالح الأمنية المشروعة لتركيا فليس مقبولا ما يحدث في عفرين التي يتعرض بها آلاف المدنيين للاضطهاد أو يلقون حتفهم أو يضطرون للفرار.



واضافت :إننا ندين ذلك بأشد العبارات أيضا".



كما أدانت المستشارة الألمانية هجمات قوات النظام السوري على الغوطة الشرقية وحملت روسيا مسؤولية مشتركة في ذلك.



وقالت ميركل: "تحديدا في هذه الأيام نعايش عملا مروعا من خلال قصف في منطقة الغوطة الشرقية .





س.ي



بنا 0007 جمت 22/03/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/03/22 - 23 : 05 AM