مجلس الوزراء اليمني يشيد بمواقف التحالف العربي في مواجهة الانقلابيين الحوثيين الرياض في 22 مارس/بنا/ ناقش مجلس الوزراء اليمني في الجلسة التي عقدها برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء التطورات الاخيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي للدفع بعجلة التنمية في المحافظات المحررة.



واشاد رئيس الوزراء بمواقف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وباقي دول التحالف العربي الداعمة للشرعية في مواجهة الانقلابين مؤكدا أن الحكومة ستواصل جهودها في تطبيع الحياة اليومية داخل الأراضي المحررة وتوفير الخدمات الأساسية واستتباب الأمن ومحاربة الاٍرهاب بكافة صوره.



واضاف أن الحكومة ستقوم بافتتاح عدد من المشاريع الخدمية والتنموية خلال الأيام القليلة القادمة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.



من ناحية اخرى استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي مبعوث الامين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث واكد له بان الحكومة اليمنية ستدعم جهوده لتحقيق السلام وتتطلع للعمل مع المبعوث الجديد من اجل تحقيق السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا وعربياً ودولياً والمتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرار 2216 وبناء على ما تم التوصل إليه في جولات المشاورات السابقة .



وقدم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الفريق الحكومي في المشاورات للمبعوث مارتن جريفيث صورة لما حدث في جولات المشاورات السابقة وكيف افشل الانقلابيين الحوثيين في كل مرة ما كان يتم التوصل اليه وتنصلهم من كل الاتفاقات وافشال محادثات الكويت ورفضهم لكل المقترحات التي قدمت .



وأوضح ان الحكومة تنتظر ان يتم تنفيذ خطوات جديه للتهيئة للدخول في مشاورات شامله تفضي لتحقيق سلام مستدام وليس تأجيلاً لدورات العنف باعتبار ان خطوات التهيئة متفق عليها ومقرة اممياً وتنصلت المليشيا من تنفيذها في الفترات الماضية.



واكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن انه لن يدخر جهداً في العمل على تيسير وتهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى اتفاق سلام قائم على المرجعيات المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرار 2216 .



ولفت المبعوث الاممي الى انه سيعمل على التشاور مع الأطراف الإقليمية والدولية والمؤثرة في الشأن اليمني بهدف الدفع نحو المضي بخطوات حقيقية لتحقيق السلام وسيقوم بجولات ولقاءات متعددة قبل ان يطرح رؤيته للخطوات القادمة مؤكدا على أهمية بناء الثقة والاهتمام بالقضايا الانسانية وصولا الى سلام مستدام .



س.ي



بنا 2158 جمت 21/03/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/03/22 - 25 : 01 AM